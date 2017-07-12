Авторы Destiny 2 обещают масштабную сюжетную кампанию

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Авторы Destiny 2 обещают масштабную сюжетную кампанию

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Фото © Activision

Студия Bungie собирается исправить главную причину жалоб игроков оригинальной Destiny — сюжетную кампанию.

Разработчики Destiny 2 сообщили, что в этот раз игроков ждёт масштабная сюжетная кампания, по продолжительности не сравнимая с оригинальной игрой.

Авторы Destiny 2 обещают масштабную сюжетную кампанию

История сиквела расскажет сразу о нескольких ключевых персонажах, большинство из которых было представлено в первой части. Главной сюжетной линией продолжения будет борьба за выживание стражей, лишившихся своего главного оплота на Земле. По словам авторов, в первой Destiny им удалось создать интересный мир, так что в этот раз команда сможет сосредоточиться на его развитии.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз PC-версии намечен на октябрь этого года.

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