Фанаты Ghost Recon: Wildlands обнаружили намёк на мистическое задание

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Фанаты Ghost Recon: Wildlands обнаружили намёк на мистическое задание

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Фото © Ubisoft

Предполагается, что игроки будут участвовать в настоящей охоте на ведьм в новом шутере Ubisoft.

Студия Ubisoft в конце июня 2017 года выпустила для Ghost Recon: Wildlands крупное обновление. В его описании пользователи обнаружили загадочную строку, которая свидетельствует о том, что в игре раздался необычный шум неподалёку то разрушенной хижины.

В Ghost Recon: Wildlands может появиться мистика

Игроки предполагают, что в скором времени в Ghost Recon: Wildlands появится секретное задание. Ранее разработчики уже добавили в шутер сезонные испытания, одно из которых предлагало пользователям начать поиски снежного человека.

Сотрудники Ubisoft ситуацию не комментируют.

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