Инди-разработчики специально оставили в игре ошибки

Читайте также

Инди-разработчики специально оставили в игре ошибки

2

Фото © Valve Corporation

Создатели платформера Owlboy предусмотрели желание пользователей быстро пройти игру.

Студия D-pad поддерживает платформер Owlboy, выпуская обновления, чтобы учитывать запросы пользователей. В частности, разработчики специально оставили ошибки в игре, чтобы фанаты смогли проходить её на скорость.

Авторы Owlboy оставили ошибки в игре для спидранеров

По словам программиста студии Хенрика Андерсена, наиболее популярным багом стал выход на пределы уровня, однако для обычных игроков эта ошибка становится критичной. Из-за неё пользователи могут не пройти игру до конца.

Owlboy вышла 1 ноября 2016 года на ПК.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!