В продажу поступили китайские клоны ретроконсоли NES Classic Mini

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В продажу поступили китайские клоны ретроконсоли NES Classic Mini

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Фото © Nintendo

Заказать приспособление можно из Китая. Консоль полностью повторяет оригинальную версию.

Пользователи в Сети обнаружили консоль, которую можно приобрести в китайском оптовом интернет-магазине AliBaba. Гаджет поставляется в коробке, идентичной оригинальному товару. Консоль можно также приобрети на американском онлайн-аукционе eBay.

Через Интернет продаётся пиратская версия ретроконсоли NES Classic Mini

Внешний вид пиратской консоли очень похож на устройство от Nintendo. Какие-либо отличия заметны только при тщательном сравнении.

Пользователи сошлись во мнении, что необходимо внимательнее изучать товары, реализуемые через Интернет. Они добавили, что китайская версия устройства стоит значительно дешевле.

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