Американский канал снял игровое шоу с Candy Crush

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Американский канал снял игровое шоу с Candy Crush

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Фото: © CBS

Популярный мобильный проект транслируется на гигантские экраны. Пока идея не впечатлила критиков.

Американские телевизионный канал CBS решил поэкспериментировать и запустил игровое шоу по мотивам популярной мобильной игры Candy Crush. Создатели шоу заявили, что мобильное приложение впервые легло в основу телевизионной передачи.

В США запустили игровое шоу по мотивам мобильной игры Candy Crush

В рамках шоу гостей заставляют играть в Candy Crush на гигантских дисплеях. Игрокам необходимых использовать лестницы, чтобы добираться до необходимых игровых предметов.

Американские журналисты считают, что шоу находится в популярное время в расписании. Если бы не этот факт, то оно бы провалилось.

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