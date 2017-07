Сюжетная игра What Remains of Edith Finch вскоре станет доступна на консоли Xbox One.

What Remains of Edith Finch станет доступна для загрузки на Xbox One уже 19 июля. Ранее в этом году игра вышла на PC и PS4, после чего она получила восторженные отзывы от игроков и прессы. What Remains of Edith Finch выйдет на Xbox One в июле What Remains of Edith Finch рассказывает историю молодой девушки, отправившейся в старый семейный дом, чтобы узнать трагическую историю своей семьи. Игрок не просто узнаёт о судьбе родственников героини через записки, но и буквально проживает ключевые моменты их жизни вплоть до неизбежной гибели. Необычный способ повествования оказался главным достоинством игры. What Remains of Edith Finch стала первым проектом недавно созданного издателя Annapurna Interactive. Это видеоигровое подразделение компании Annapurna Pictures, которая спродюсировала такие фильмы, как "Она" и "Афера по-американски".