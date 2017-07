Nintendo прекратила производство консоли New Nintendo 3DS

Компания Nintendo объявила о прекращении производства одной из моделей своей портативной консоли.

В Японии больше не будут производить консоль New Nintendo 3DS. Об этом стало известно на официальном сайте устройства.

Тем не менее сейчас продолжается производство других моделей портативной консоли: New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL и New Nintendo 2DS. New Nintendo 3DS была самой нишевой, дешёвой версией консоли, которая оказалась вытеснена ещё более бюджетными моделями New Nintendo 2DS XL и New Nintendo 2DS.

Компания Nintendo неоднократно заявляла, что собирается поддерживать свою портативную консоль ещё долгие годы, несмотря на выход консоли-гибрида Nintendo Switch.