Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart

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Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart

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Фото © Nintendo

В Сети появился ролик, демонстрирующий игровой процесс VR-игры в серии Mario Kart.

В Сети появился ролик с геймплеем Mario Kart Arcade GP VR.

Эта игра разрабатывается компанией Bandai Namco специально для японских аркадных автоматов. Как и в основных частях серии Mario Kart, игрокам предстоит принять участие в гонках на картах в красочных локациях мира Марио. Среди доступных персонажей будут Марио, принцесса Пич, Йоши, Баузер и другие. В VR-игре впервые появится новое оружие — молоток, которым можно сбивать гонщиков поблизости.

Вышел трейлер официальной VR-игры в серии Mario Kart

Пока неизвестно, когда Mario Kart Arcade GP VR появится в японских аркад-центрах. Также не уточняется, планируется ли выход игры за пределами Японии.

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