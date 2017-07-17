Геймер прошёл всю серию Fallout за полтора часа

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Геймер прошёл всю серию Fallout за полтора часа

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Фото: © nma-fallout.com

Поклонник Fallout устроил прохождение серии целиком на скорость и установил рекорд.

Среди геймеров есть группа людей, которые соревнуются в прохождении игр на скорость, —их называют спидраннерами. Один из них, игрок под ником tomatoanus, решил поставить новый рекорд в прохождении серии Fallout на скорость. Особенность "забега" заключалось в том, что tomatoanus должен был пройти все игры сразу и без перерывов.

Суммарно всё прохождение заняло у игрока 1 час 37 минут и 54 секунды — тем самым был установлен мировой рекорд в этой категории. Спидраннер рассказал, что прохождение большинства игр серии прошло почти без проблем. Серьёзные ошибки он допустил только в Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Геймер прошёл всю серию Fallout за полтора часа

Fallout — известная серия постапокалиптических игр от компании Bethesda. Каждая часть франшизы обладает большим открытым миром, а стандартное прохождение каждой игры может занять не один десяток часов.

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