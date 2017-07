Telltale сообщила, что вскоре состоится анонс нового сезона одного из игровых сериалов.

Официальный аккаунт Telltale Games в "Твиттере" опубликовал изображение с логотипом компании, пообещав некий анонс на этой неделе.

Позже пост ретвитнул актёр Адам Харрингтон, известный по роли Бигби в игровом сериале The Wolf Among Us по мотивам серии комиксов Fables. Исходя из этого поклонники предположили, что Telltale анонсирует долгожданный второй сезон сериала. На это намекает и само изображение: лого компании оформлено в цветовой схеме The Wolf Among Us.

Telltale намекает на возможный анонс продолжения The Wolf Among Us Фото © Valve Corporation

Анонс состоится в рамках крупнейшей конвенции по комиксам SDCC, которая пройдёт в Сан-Диего с 20 по 23 июля.