Официальный аккаунт Telltale Games в "Твиттере" опубликовал изображение с логотипом компании, пообещав некий анонс на этой неделе.
News coming this week during #SDCC... pic.twitter.com/5er6wGpkoP— Telltale Games (@telltalegames) 15 июля 2017 г.
Позже пост ретвитнул актёр Адам Харрингтон, известный по роли Бигби в игровом сериале The Wolf Among Us по мотивам серии комиксов Fables. Исходя из этого поклонники предположили, что Telltale анонсирует долгожданный второй сезон сериала. На это намекает и само изображение: лого компании оформлено в цветовой схеме The Wolf Among Us.
Telltale намекает на возможный анонс продолжения The Wolf Among Us
Фото © Valve Corporation
Анонс состоится в рамках крупнейшей конвенции по комиксам SDCC, которая пройдёт в Сан-Диего с 20 по 23 июля.
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