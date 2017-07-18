За предзаказ Need for Speed: Payback игроки получат эксклюзивный дым от шин

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За предзаказ Need for Speed: Payback игроки получат эксклюзивный дым от шин

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Фото © Electronic Arts Inc.

Комплект предзаказа гоночной игры Need for Speed: Payback от EA стал объектом насмешек.

На сайте австралийского ретейлера EB Games появилось изображение, на котором показаны бонусы за предзаказ Need for Speed: Payback. Оказалось, что самых ранних покупателей наградят набором машин The Platinum Car Pack и эксклюзивным дымом от шин.

За предзаказ Need for Speed: Payback игроки получат эксклюзивный дым от шин

"Эксклюзивность" дыма с громким названием Platinum Blue Tire Smoke заключается только в его голубоватом оттенке. При этом уточняется, что этот эффект будет доступен только для бонусных машин из комплекта предзаказа. Игроки сначала не поверили правдивости изображения, а после начали смеяться над теми, кто придумал такой бонус. По мнению геймеров, вместе с Need for Speed: Payback политика насчёт предзаказов издателя EA дошла до абсурда.

Need for Speed: Payback выйдет на PC, PS4 и Xbox One 10 ноября этого года.

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