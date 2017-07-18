По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

Читайте также

По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

0

Фото ©  Nintendo

Серия шутеров Splatoon от Nintendo получит адаптацию в виде анимационного сериала.

Серия шутеров Splatoon, в которых игрок управляет гибридами людей и осьминогов, получит анимационную адаптацию.

По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

Об этом стало известно из японского журнала CoroCoro. В нём уже публиковалась манга по мотивам Splatoon — не уточняется, будет ли сериал её адаптацией, продолжением или чем-то ещё. Первый эпизод шоу будет опубликован на канале CoroCoro на YouTube уже 12 августа.

Командный шутер Splatoon 2 выйдет на Nintendo Switch уже 21 июля.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!