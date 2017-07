Игры Wolfenstein II: The New Colossus и The Evil Within 2 будут работать в 4K на Xbox One X.

На официальном сайте Xbox появилась информация, что Wolfenstein II: The New Colossus и The Evil Within 2 от компании Bethesda будут работать в разрешении 4K на новой консоли Xbox One X. Wolfenstein II и The Evil Within 2 получат поддержку 4K на Xbox One X Фото © Bethesda Softworks Russia На сайте не уточняется, о какой именно технологии 4K идёт речь. Уже известно, что многие 4K-игры для Xbox One X будут использовать динамическое разрешение и другие ухищрения, но всё равно числятся как "игры с поддержкой 4K". Самая Bethesda пока не прокомментировала эту информацию. The Evil Within 2 выйдет 13 октября, а Wolfenstein II: The New Colossus — уже 27 октября этого года. Обе игры будут доступны на PC, PS4 и Xbox One.