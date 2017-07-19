Авторы The Wolf Among Us опровергли слух о втором сезоне

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Авторы The Wolf Among Us опровергли слух о втором сезоне

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Фото: © steampowered.com

Представители Telltale Games опровергли слух о продолжении игрового сериала The Wolf Among Us.

На этой неделе официальный аккаунт Telltale Games затизерил скорый анонс какой-то игры. Поклонники игрового сериала The Wolf Among Us понадеялись, что речь идёт в втором сезоне их любимой игры, после того как сообщение ретвитнул актёр, исполняющий роль главного героя Бигби. Глава по коммуникациям в студии Джоб Стауффер опроверг эту теорию.

Авторы The Wolf Among Us опровергли слух о втором сезоне

Стауффер сказал, что очень хотел бы вернуться в мир The Wolf Among Us и знает: фанаты разделяют его чувства. По его словам, интерес игроков никогда не будет проигнорирован Telltale, но в данном случае они ждут не то, что следует.

Telltale собирается сделать анонс на грядущей конвенции SDCC в Сан-Диего, которая пройдёт с 20 по 23 июля.

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