Представители Telltale Games опровергли слух о продолжении игрового сериала The Wolf Among Us.

На этой неделе официальный аккаунт Telltale Games затизерил скорый анонс какой-то игры. Поклонники игрового сериала The Wolf Among Us понадеялись, что речь идёт в втором сезоне их любимой игры, после того как сообщение ретвитнул актёр, исполняющий роль главного героя Бигби. Глава по коммуникациям в студии Джоб Стауффер опроверг эту теорию. Авторы The Wolf Among Us опровергли слух о втором сезоне Стауффер сказал, что очень хотел бы вернуться в мир The Wolf Among Us и знает: фанаты разделяют его чувства. По его словам, интерес игроков никогда не будет проигнорирован Telltale, но в данном случае они ждут не то, что следует. Telltale собирается сделать анонс на грядущей конвенции SDCC в Сан-Диего, которая пройдёт с 20 по 23 июля.