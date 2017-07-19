Автор серии Mass Effect вернулся в BioWare

Читайте также

Автор серии Mass Effect вернулся в BioWare

0

Фото: © steampowered.com

Исполнительный продюсер серии Mass Effect Кейси Хадсон объявил о возвращении в BioWare.

Кейси Хадсон, наиболее известный как исполнительный продюсер серии Mass Effect, покинул BioWare в августе 2014 года. Теперь он заявил о своём возвращении в команду.

Автор серии Mass Effect Кейси Хадсон вернулся в BioWare

Своё возвращение в BioWare Хадсон объяснил тем, что последние два года провёл в поисках себя и понял, что хочет продолжить работать со своей командой.

Кейси Хадсон возглавит BioWare вместо бывшего генерального менеджера Аарона Флинна. Последний также заявил о своём уходе в письме.

Неизвестно, разработкой какой игры будет руководить Хадсон, но он сообщил, что BioWare сейчас работает над многими потрясающими проектами.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!