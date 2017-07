Ubisoft поделилась новостями касательно заинтересованности игроков в новых играх компании.

Во время очередного финансового отчёта глава Ubisoft Ив Гиймо рассказал об успехах грядущих игр компании.

Бета-тестирования The Crew 2 и Skull and Bones установили рекорд для Ubisoft

Хотя он не сообщил конкретные цифры, Гиймо сказал, что количество желающих принять участие в бета-тестировании достигло рекорда среди всех проектов Ubisoft. Компания ожидает, что многие пользователи оригинальной The Crew с аудиторией в 12 миллионов человек будут заинтересованы и в сиквеле.

Другой рекорд установило бета-тестирование морского экшена Skull and Bones: количество участников тестирования оказалось рекордным для новых серий компании. Также Гиймо рассказал, что игра получила очень позитивные отзывы на прошедшей выставке E3 2017.

The Crew 2 выйдет в начале 2018 года, а Skull and Bones станет доступна осенью того же года. Обе игры будут доступны на PC, PS4 и Xbox One.