В PlayStation Store началась летняя распродажа

Во время летней распродажи со скидкой до 60% можно будет приобрести такие игры, как Rise of the Tomb Raider, The Last Guardian, Titanfall 2, Mortal Kombat X и другие. Всего в акции принимает участие более сотни игр и дополнений для них.

Летняя распродажа продлится до 24 августа.