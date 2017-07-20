Telltale анонсировала новые сезоны The Wolf Among Us, Batman и The Walking Dead

Читайте также

Telltale анонсировала новые сезоны The Wolf Among Us, Batman и The Walking Dead

3

Фото © Valve Corporation

Компания Telltale Games анонсировала новые сезоны нескольких популярных игровых сериалов.

Вопреки своему недавнему заявлению, Telltale Games всё-таки анонсировала второй сезон игрового сезона The Wolf Among Us, основанного на серии комиксов Fables. Известно, что из персонажей точно вернутся Бигби и Белоснежка. Второй сезон выйдет в 2018 году.

Telltale анонсировала новые сезоны The Wolf Among Us, Batman и The Walking Dead

В следующем году также стоит ожидать The Walking Dead: The Final Season. Как можно понять по названию, продолжение игрового сериала "Ходячие мертвецы" станет последним сезоном, который завершит историю героев.

Наконец, уже в августе состоится премьера второго сезона "Бэтмена", продолжения одного из недавних игровых сериалов от Telltale.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!