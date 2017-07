Участники бета-тестирования Destiny 2 обнаружили музыкальную отсылку в одной из миссий.

В оригинальной Destiny была песня Hope for the Future, которую Пол Маккартни записал специально для игры. Композиция задумывалась как заглавная тема шутера, но из-за несоответствия её эпичного настроя с финальной версией игры Hope for the Future стала предметом насмешек. Разработчики Destiny 2 решили использовать трек ещё раз, в качестве спрятанной отсылки к оригиналу.

По сюжету сиквела стражи потеряли свой главный оплот — Башню, где можно было услышать композицию Маккартни. Но в сюжетной миссии из бета-версии игроки вновь посещают Башню, пусть и разрушенную. И если там подойти к одной из стен, то можно услышать искажённую версию Hope for the Future.

В Destiny 2 нашли песню Пола Маккартни Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Бета-тестирование Destiny 2 сейчас доступно только для тех, кто оформил предзаказ на игру. Остальные желающие смогут опробовать игру на PS4 и Xbox One уже вечером 21 июля.