Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

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Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

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Фото © Valve Corporation

Bethesda решила сделать все дополнения для шутера DOOM бесплатными в честь годовщины игры.

Шутеру DOOM исполнился год, и в честь этого события разработчики выпустили обновление версии 6.66. Одним из главных нововведений стало то, что все дополнения для игры теперь доступны бесплатно.

Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

Все платные дополнения для DOOM затрагивали исключительно мультиплеер, а не сюжетную кампанию. За год игроки получили девять новых карт, три оружия, три доступных для игры демона и различную экипировку.

Также в последнем обновлении была полностью переработана система прокачки персонажей в мультиплеере. Теперь вместо получения снаряжения из ящиков со случайными предметами игрокам нужно достигать определённого уровня и выполнять специальные испытания. Вместе с выходом обновления прогресс всех персонажей сбросили до первого уровня.

DOOM доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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