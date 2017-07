Компания Blizzard объявила о прекращении поддержки Windows XP и Vista в своих играх.

Blizzard прекратит поддержку Windows XP и Vista

Это уже второй раз, когда компания напоминает о планах прекратить поддержку этих ОС. Впервые об этом стало известно ещё в феврале этого года. Таким образом, в октябре на Windows XP и Vista перестанут работать такие игры, как World of Warcraft, StarCraft 2, Diablo 3, Hearthstone и Heroes of the Storm.

Компания объяснила своё решение тем, что в семействе Windows вышло достаточно новых операционных систем, на которые уже давно перешли почти все игроки. Последняя игра компании Overwatch, к примеру, и без того требует операционную систему Windows 7 или новее.