Версия The Banner Saga для PS Vita отменена

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Версия The Banner Saga для PS Vita отменена

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Фото: © store.steampowered.com

Авторы пошаговой ролевой игры The Banner Saga объявили об отмене разработки версии для PS Vita.

Студия Stoic Games больше не занимается разработкой The Banner Saga для PS Vita. Причиной отмены разработки версии для портативной консоли стали технические сложности в работе.

Версия The Banner Saga для PS Vita отменена

На каком-то этапе портирования команда Stoic Games решила, что разработка оказалась намного более сложной и дорогостоящей, чем планировалось. Кроме того, версия The Banner Saga для PS Vita едва ли смогла бы окупить себя.

Теперь студия целиком сосредоточена на создании триквела The Banner Saga, который станет заключительной главой серии. Финал должен выйти уже в 2018 году.

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