На выставке SDCC 2017 стало известно о нескольких проектах для виртуальной реальности по "Бегущему по лезвию 2049".

На конвенции SDCC 2017 было объявлено о нескольких играх для виртуальной реальности по мотивам грядущего блокбастера "Бегущий по лезвию 2049".

До конца года по фильму выйдет три VR-проекта, первым из которых станет Blade Runner 2049: Replicant Pursuit.

По фильму "Бегущий по лезвию 2049" выпустят VR-игру Фото: © kinopoisk.ru

Игра была создана авторами кооперативных экшенов Evolve и Left 4 Dead из Turtle Rock Studios. Игроки будут управлять летательными средствами полицейских будущего и преследовать репликантов на улицах футуристического Лос-Анджелеса.

Blade Runner 2049: Replicant Pursuit станет доступна для Gear VR уже 21 июля.