Telltale Games поделилась первыми подробностями и датой выхода нового эпизода "Стражей Галактики".

Третий эпизод игрового сериала "Стражи Галактики" от Telltale Games был показан на конвенции SDCC 2017. Трейлер продолжения оказался эксклюзивом для посетителей мероприятия, но описание и дата релиза появились в Сети.

Telltale объявила дату выхода 3-го эпизода игрового сериала "Стражи Галактики" Фото © Valve Corporation

По словам зрителей, в трейлере 3-го эпизода напряжение между членами команды дошло до критической отметки: была показана сцена, в которой Гамора и Звёздный лорд давали друг другу пощёчины. В этот раз повествование сосредоточится на Гаморе и различных трагедиях в прошлом героев. Но в трейлере присутствовал и юмор, характерный для серии.

Эпизод, получивший название More Than a Feeling, выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 22 августа.