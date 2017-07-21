Разработка последней игры в серии Uncharted завершена

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Разработка последней игры в серии Uncharted завершена

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Студия Naughty Dog объявила об отправлении игры Uncharted: The Lost Legacy в печать.

Naughty Dog поделилась новостью о завершении разработки Uncharted: The Lost Legacy в своём аккаунте в "Твиттере".

Игра, которая изначально задумывалась как дополнение для Uncharted 4, расскажет историю героинь Хлои и Надин. Naughty Dog обещает, что прохождение The Lost Legacy займёт около девяти часов. Обладатели сезонного пропуска для Uncharted 4 получат игру бесплатно, а остальные смогут приобрести её отдельно.

Разработка последней игры в серии Uncharted завершена

Ранее Naughty Dog заявляла, что Uncharted: The Lost Legacy станет последней игрой в популярной приключенческой серии. Позже представители студии уточнили, что команда не планирует возвращаться к Uncharted в ближайшем будущем, но продолжением франшизы могут заняться другие разработчики, хотя сейчас таких планов нет.

Uncharted: The Lost Legacy выйдет на PS4 уже 22 августа.

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