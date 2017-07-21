Из финансового отчёта Microsoft за последний квартал стало известно, что доход от продаж Xbox One снизился почти на треть.
Конкретно прибыль от продаж самих консолей Xbox One упала на 29%. Представители компании связывают это не только с падением продаж, но и со снижением цен на устройство. Тем не менее игровой отдел в целом принёс на 3% больше прибыли (44 миллиона долларов) — это обеспечили продажи игр и сервисов Xbox.
Прибыль от продаж Xbox One упала на 29%
Фото: © Flickr/Marco Verch
Сообщается, что количество активных пользователей сервиса Xbox Live выросло на 85%, до 53 миллионов человек. При этом учитываются пользователи на Xbox One, Windows 10 и мобильных устройствах.
Общий доход компании за квартал составил 23,3 миллиарда долларов, на 13% больше, чем за прошлый квартал. Чистая прибыль составила 6,5 миллиарда долларов.
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