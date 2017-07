Blizzard Entertainment анонсировала скорый выход Overwatch: Game of the Year Edition на дисках.

Компания Blizzard сообщила, что Overwatch: Game of the Year Edition появится в розничной продаже уже 28 июля.

Издание "Игра года" шутера Overwatch выйдет на дисках Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

В состав Game of the Year Edition помимо самой Overwatch входят 10 внутриигровых контейнеров с предметами; дополнительные образы героев для Жнеца, Бастиона, Фарры и Трейсер; крылья Ангела для Diablo 3; новый питомец в World of Warcraft, героиня Трейсер в Heores of the Storm и специальная рубашка для карт в Hearthstone.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.