Авторы Destiny 2 продлили бета-тестирование игры

Разработчики пошли на уступку фанатам шутера. Протестировать его можно будет ещё два дня.

Студия Bungie объявила о продлении бета-тестирования Destiny 2. Многопользовательский шутер будет доступен до 4 утра (мск) 26 июля.

Разработчики продлили бета-тестирование Destiny 2 Фото: © Flickr/BagoGames

По словам авторов игры, во время проведения бета-тестирования пользователи могут столкнуться с перебоями. Это связано с серьёзной нагрузкой на серверы.

Напомним, бета-тестирование Destiny 2 началось на консолях 21 июля (18 июля — для тех, кто оформил предварительный заказ игры). Полная версия игры выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 24 октября.