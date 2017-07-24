Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone

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Blizzard выпустит важное обновление для Hearthstone

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Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Разработчики пообещали внести изменения в игру, тем самым уменьшив количество легендарных карт в наборах.

Студия Blizzard объявила о том, что в ближайшее время будет изменён алгоритм, который отвечает за выпадение карт из наборов. По словам разработчиков, после выхода обновления среди открытых легендарных карт одна обязательно будет уникальной.

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Этим нововведением студия Blizzard хотела сократить количество дубликатов, однако игроки обнаружили, что в наборах с меньшей вероятностью стали выпадать эпические и легендарные карты.

22 июля Blizzard нашла ошибку в коде. До конца месяца разработчики выпустят обновление, которое решит эту проблему.

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