Demon's Souls запустили на ПК с помощью эмулятора PlayStation 3

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Demon's Souls запустили на ПК с помощью эмулятора PlayStation 3

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Спустя восемь лет с момента выхода игры от From Software энтузиасты запустили её на Windows.

Demon's Souls была единственной игрой From Software, которая так и не добралась до ПК. Несмотря на это, создателям RPCS3 — эмулятора консоли PlayStation 3 — удалось запустить игру на Windows.

По словам энтузиаста, его компьютер оснащён процессором Intel Core i7-6700k. Стоимость такого удовольствия — порядка 21 тысячи рублей.

С помощью эмулятора на ПК удалось запустить Demon's Souls

Также создатель эмулятора рассказал, что ему удалось исправить технические недочёты RPCS3. Теперь игра ведёт себя относительно стабильно.

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