Авторы Dreamfall Chapters добавили в игру удалённые сцены

Читайте также

Авторы Dreamfall Chapters добавили в игру удалённые сцены

12

Фото © Valve Corporation

Разработчики выпустили бесплатное обновление The Final Cut. Теперь весь контент доступен на ПК.

Студия Red Thread Games объявила о выходе бесплатного обновления The Final Cut для Dreamfall Chapters. С момента выхода последнего эпизода в июне 2016 года это обновление стало самым крупным.

Dreamfall Chapters получила обновление с ранее удалёнными сценами

С помощью обновления разработчики вернули в Dreamfall Chapters ранее удалённые сцены, сделали игру более красивой, а также перезаписали звук.

Сейчас Dreamfall Chapters The Final Cut можно приобрести по скидке в 40% — она доступна на GOG.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!