Microsoft всё ещё планирует выпустить сериал по Halo

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Microsoft всё ещё планирует выпустить сериал по Halo

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Фото © Microsoft

Проектом занимается Стивен Спилберг совместно с американским премиум-каналом кабельного телевидения Showtime.

Компания Microsoft объявила, что работа над сериалом по Halo продолжается. Разработчики хотят быть уверены в том, что они делают всё правильно вместе с командой творческих партнёров, которые помогут сделать лучший сериал по Halo.

Работа над сериалом по Halo продолжается

Microsoft уверена, что этот сериал ожидают и заслуживают фанаты. Над проектом работает Стивен Спилберг и Showtime. Пока других подробностей у Microsoft об этом проекте нет.

Напомним, сериал по Halo анонсировали в мае 2013 года.

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