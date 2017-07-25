Энтузиасты выпустят эксклюзив для ПК-версии Legend of Zelda: Breath of the Wild

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Энтузиасты выпустят эксклюзив для ПК-версии Legend of Zelda: Breath of the Wild

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Фото © Nintendo

Пиратская версия игры в скором времени обзаведётся новыми возможностями, которых нет в официальном релизе.

Один из пользователей объединился с другими энтузиастами, и теперь они работают над модификацией, которая добавит в The Legend of Zelda: Breath of the Wild кооперативный режим для двоих игроков.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild получит кооперативный режим

Само собой, консоль Nintendo Switch не поддерживает модификации, поэтому многопользовательский режим выйдет только для версии, запускаемой на ПК с помощью эмулятора CEMU.

Энтузиасты планируют изменить местоположение одного из NPC — его модель заменят на образ Линка. Именно вместо него и будет играть ещё один человек.

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