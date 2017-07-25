BioWare выпустила новую рекламу Anthem

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Фото © Electronic Arts Inc.

Разработчики использовали кукурузный лабиринт, чтобы привлечь внимание к своему новому проекту.

Компания BioWare выпустила новое видео, в котором разработчики рассказали, как им пришлось столкнуться с одним из самых ключевых вызовов в их карьере. Речь идёт о кукурузном лабиринте.

В первую очередь кукурузный лабиринт сравнивают со следами НЛО. Вот только в отличие от примятой кукурузы этот лабиринт создать сложнее: рисунок формируется во время роста молодых побегов кукурузы. В связи с этим BioWare пришлось ждать, пока они вырастут.

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Выход Anthem ожидается к концу 2018 года.

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