Отец создал функционирующий костюм персонажа из Overwatch для своей дочери

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Отец создал функционирующий костюм персонажа из Overwatch для своей дочери

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Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Само собой, энтузиасту не удалось сделать лишь одно при создании костюма — заставить робота летать.

Один из пользователей Reddit — Майк Карамбат показал, как ему удалось создать функционирующий костюм персонажа D.Va из игры Overwatch. Автор костюма подробно описал процесс создания робота.

Фанат создал костюм одного из персонажей Overwatch

Передвижение робота осуществляется при помощи платформы на колёсах. Также у костюма вращаются стволы пушек, в то время как в кабине есть освещение и динамики.

Создатель костюма хочет показать его на фестивале MechaCon — он пройдёт с 28 по 30 июля в Новом Орлеане.

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