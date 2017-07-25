Отец создал функционирующий костюм персонажа из Overwatch для своей дочери

Один из пользователей Reddit — Майк Карамбат показал, как ему удалось создать функционирующий костюм персонажа D.Va из игры Overwatch. Автор костюма подробно описал процесс создания робота.
Фанат создал костюм одного из персонажей Overwatch
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Передвижение робота осуществляется при помощи платформы на колёсах. Также у костюма вращаются стволы пушек, в то время как в кабине есть освещение и динамики.
Создатель костюма хочет показать его на фестивале MechaCon — он пройдёт с 28 по 30 июля в Новом Орлеане.
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