The Sims 4 выйдет на Xbox One

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The Sims 4 выйдет на Xbox One

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Фото © Electronic Arts Inc.

Зарубежные журналисты сообщили о выходе симулятора жизни на игровой консоли от Microsoft.

Пользователи обнаружили в библиотеке игр Microsoft Store симулятор жизни The Sims 4. Согласно описанию, за предварительный заказ игры для Xbox One можно будет получить контент из расширения Perfect Patio Stuff, в которое входят атрибуты для организации вечеринок.

The Sims 4 доберётся до Xbox One

Вместе с этим в онлайн-магазине можно найти Deluxe Party Edition. Владельцы этой версии игры смогут получить ранний доступ к новому контенту. Издатель Electronic Arts пока не сделал официального заявления по поводу выхода игры на Xbox One.

Напомним, The Sims 4 вышла на ПК в 2014 году и разошлась тиражом пять миллионов копий.

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