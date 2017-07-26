Blizzard закрыла фанатский сервер World of Warcraft: Burning Crusade

Читайте также

Blizzard закрыла фанатский сервер World of Warcraft: Burning Crusade

0

Фото © Blizzard Entertainment

Оказалось, что своими действиями энтузиаст и фанат игры нарушил закон об авторском праве.

Пользователь под псевдонимом Gummy52 потратил четыре года на создание собственного сервера World of Warcraft. Он воссоздал состояние популярной MMORPG в 2007 году — тогда вышло дополнение Burning Crusade. Однако после четырёх часов работы сервер пришлось закрыть.

Фанату запретили использовать сервер World of Warcraft

Несмотря на то что пользователь ограничил количество игроков до трёх тысяч, сервер всё же привлёк внимание студии Blizzard. В итоге фанат получил письмо от адвокатов Blizzard, в котором те требовали немедленно закрыть сервер — действия Gummy52 нарушили законы об авторском праве.

Для фаната это требование стало настоящей трагедией. По словам Gummy52, он страдает мышечной дистрофией и не может самостоятельно жить или работать. Создание сервера дало ему возможность хоть чем-то заняться и позабыть о своих проблемах.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!