Прибыль Nintendo выросла

Читайте также

Прибыль Nintendo выросла

0

Фото: © Nintendo

Японская компания отчиталась за прошлый финансовый квартал. Рост связан с успехом консоли Switch.

Компания Nintendo опубликовала отчёт за прошедший финансовый квартал. Благодаря новой консоли Switch, которая вышла в начале марта, разработчики заработали 1,38 миллиарда долларов и вышли из минуса.

Компания Nintendo отчиталась о росте прибыли

Прибыль компании Nintendo составила 145 миллионов долларов. Это на 42 миллиона больше, чем предсказывали ранее аналитики.

Вместе с этим стало известно, что совокупные продажи консоли Switch к концу июня составили 4,7 миллиона копий, а тираж игр — 13,6 миллиона.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!