Killing Floor 2 выйдет на Xbox One

Шутер о нападении зомби появится на консоли компании Microsoft в конце августа этого года.

Студия Tripwire Interactive объявила о выходе Killing Floor 2 на Xbox One. Кооперативный шутер появится на консоли Microsoft уже 29 августа и будет стоить 40 долларов.

Killing Floor 2 доберётся до Xbox One Фото © Valve Corporation

По словам разработчиков, игра будет доступна на запуске Xbox One X 7 ноября. Улучшенная версия получит поддержку 4K-разрешения, новые тени и текстуры высокого разрешения.

Также игроки смогут настраивать параметры трансляции Killing Floor 2 в сервисе Mixer.