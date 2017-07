Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в августе

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в августе.

В августе обладатели подписки PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить боевик с открытым миром Just Cause 3 и самостоятельное дополнение к Assassin’s Creed IV: Black Flag — Freedom Cry.

Объявлена подборка игр PS Plus на август

Для PS3 доступны станут кооперативный боевик Super Motherload и аркада Snake Ball. Обладатели портативной PS Vita смогут загрузить платформер Downwell и Level 22.

Вместе с этим игру для компании That’s You! подписчики смогут забрать бесплатно. Список обновится 1 августа.