Создатель Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности создания карт

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Создатель Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности создания карт

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Фото: © BLUEHOLE INC.

Сотрудники студии Bluehole потратили практически девять месяцев на создание первой локации.

Создатель многопользовательского шутера Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о работе его команды. Сейчас студия Bluehole разрабатывает две новые карты, но Грин затрудняется сказать, когда они выйдут — пока всё находится на ранней стадии.

Автор Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности разработки новых карт

Грин не может назвать точную дату выхода новой карты из-за расширения штата и кадровых перестановок в студии. Также создатель Playerunknown's Battlegrounds назвал разработку карт комплексным и достаточно сложным процессом.

Сейчас игра находится в раннем доступе. Официальный релиз ожидается к концу 2017 года.

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