Авторы Wolfenstein 2: The New Colossus анонсировали дополнения к игре

Разработчики шутера добавят в игру новых персонажей, за которых вы сможете сыграть.

Издатель Bethesda и студия MachineGames анонсировали дополнения к шутеру Wolfenstein 2: The New Colossus. Главное нововведение — игрокам позволят поиграть не только за героя серии Бласковица, но за и других борцов с нацистами.

Wolfenstein 2: The New Colossus получит несколько дополнений Фото: © ZeniMax Media Inc.

Всего разработчики планируют выпустить четыре дополнения: Episode Zero, The Adventures of Gunslinger Joe, The Diaries of Agent Silent Death и The Amazing Deeds of Captain Wilkins. Три из них — сюжетные дополнения, которые войдут в состав сезонного абонемента, а Episode Zero можно будет получить в качестве бонуса за предварительный заказ игры.

Wolfenstein 2: The New Colossus выйдет 27 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.