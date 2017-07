Легендарный разработчик игр назвал свои любимые проекты

Тим Шейфер специально по просьбе компании Sony поделился своими любимыми видеоиграми.

Блог PlayStation опубликовал список любимых игр Тима Шейфера, разработчика легендарных проектов The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Psychonauts. Он выбрал игры, которые можно приобрести для PlayStation 4.

Тим Шейфер назвал любимые игры для PS4 Фото: © flickr.com / IndieCade

Всего в список вошло тринадцать игр: Night in the Woods, Unravel, Gone Home, Valiant Hearts, Oxenfree, What Remains of Edith Finch, Machinarium, Inside, Wheels of Aurelia, Bound, Until Dawn, Guacamelee! и The Last Guardian.

Напомним, Until Dawn сейчас доступна бесплатно для подписчиков PS Plus.