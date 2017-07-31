Авторы Dota 2 сделают игру более дружелюбной к новичкам

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Авторы Dota 2 сделают игру более дружелюбной к новичкам

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Разработчики добавят новую систему. Благодаря этому неопытные игроки будут попадать к дружелюбным пользователям.

Компания Valve анонсировала будущие нововведения для Dota 2. Разработчики заявили, что новые пользователи в своих первых 25 матчах смогут выбрать только из специального списка персонажей, подходящих для неопытных игроков.

Dota 2 станет дружелюбной к новым игрокам

Студия обновит систему подбора: она будет стараться определять новичков в команды к спокойным пользователям, которые ранее не нарушали правил и не были замечены в агрессивном поведении.

В Valve добавили, что они за позитивный настрой и общение во время игры в Dota 2.

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