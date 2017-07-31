Новая часть Battlefield выйдет в 2018 году

Ещё в 2016 году стало известно, что Electronic Arts ведёт разработку новой Battlefield. Релиз игры может состояться в 2018 году.
В 2018 году выйдет новая Battlefield
Фото: © Flickr/Natty Dread
Информацию подтвердил Эндрю Вильсон, генеральный директор Electronic Arts. В своём "твиттере" он заявил, что следующая отличная игра из серии Battlefield выйдет в 2018 году.
Напомним, последней игрой серии стала Battlefield 1 — она вышла 21 октября 2016 года. Сейчас в шутер играет 21 миллион человек.
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