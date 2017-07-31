Китайцы показали "клон" Dark Souls

Студия Darkstar Games представила игру Sinner для PlayStation 4. Анонс состоялся во время конференции подразделения Sony Interactive Entertainment Japan на выставке ChinaJoy 2017. Мероприятие проходило 26–27 июля в Шанхае.
Игроки отметили схожесть с Dark Souls: начиная с базовой механики и вплоть до визуального оформления. Игра Sinner выполнена в мрачных тонах, боевая система построена на точных ударах.
Китайцы выпустят "клон" Dark Souls
Фото: © Flickr/Natty Dread
Китайские разработчики не назвали дату выхода игры.
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