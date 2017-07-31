Китайцы показали "клон" Dark Souls

Игра разрабатывается китайцами для PlayStation 4 и будет доступна на региональном рынке.

Студия Darkstar Games представила игру Sinner для PlayStation 4. Анонс состоялся во время конференции подразделения Sony Interactive Entertainment Japan на выставке ChinaJoy 2017. Мероприятие проходило 26–27 июля в Шанхае.

Игроки отметили схожесть с Dark Souls: начиная с базовой механики и вплоть до визуального оформления. Игра Sinner выполнена в мрачных тонах, боевая система построена на точных ударах.

Китайцы выпустят "клон" Dark Souls Фото: © Flickr/Natty Dread

Китайские разработчики не назвали дату выхода игры.