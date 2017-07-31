Konami увеличила прибыль за счёт мобильных игр

Компания Konami опубликовала финансовый отчёт за прошлый квартал. Издатель заработал более 501 миллиона долларов. Прибыль составила 109,7 миллиона (на 34,2 процента больше по сравнению с прошлым годом).
Konami отчиталась об увеличении прибыли
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Основная статья дохода компании — видеоигры, они принесли ей 260 миллионов долларов (на 33,5 процента больше). Также издатель отметил успех мобильной версии PES 2017 — игру загрузили 30 миллионов раз.
Сейчас разработчики делают ставку на мобильные игры, с помощью которых им удаётся увеличивать свою прибыль.
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