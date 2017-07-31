Konami увеличила прибыль за счёт мобильных игр

Читайте также

Konami увеличила прибыль за счёт мобильных игр

2076
Доходы японской компании за прошедший квартал выросли на более чем двенадцать процентов.

Компания Konami опубликовала финансовый отчёт за прошлый квартал. Издатель заработал более 501 миллиона долларов. Прибыль составила 109,7 миллиона (на 34,2 процента больше по сравнению с прошлым годом).

Konami отчиталась об увеличении прибыли

Основная статья дохода компании — видеоигры, они принесли ей 260 миллионов долларов (на 33,5 процента больше). Также издатель отметил успех мобильной версии PES 2017 — игру загрузили 30 миллионов раз.

Сейчас разработчики делают ставку на мобильные игры, с помощью которых им удаётся увеличивать свою прибыль.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!