Авторы Metal Gear Solid V добавят нового играбельного персонажа

Разработчики сообщили о выходе крупного обновления в августе. В итоге Револьвер Оцелот станет играбельным персонажем.

Компания Konami анонсировала выход августовского обновления для Metal Gear Solid V. Разработчики в первую очередь добавят нового играбельного персонажа — Револьвера Оцелота.

Револьвер Оцелот станет играбельным персонажем Metal Gear Solid V Фото: © apocalotaurus.deviantart.com

Он будет доступен в многопользовательском режиме Forward Operation Base. Этот режим позволяет игрокам нападать на базы друг друга.

К сожалению, изменить внешний вид Оцелота будет нельзя, однако он будет выделяться на фоне остальных с помощью уникальных умений. Например, у персонажа будут усиленная маскировка, ускоренная перезарядка оружия и возможность использовать два револьвера одновременно.