Началось закрытое бета-тестирование Escape from Tarkov

Приглашения в первую очередь получат пользователи, которые купили набор раннего доступа.

Студия Battlestate Games объявила о старте закрытого бета-тестирования Escape from Tarkov. Пользователи присоединятся к игре сразу же после рассылки приглашений обладателям раннего доступа.

Авторы Escape from Tarkov начали закрытый бета-тест Фото: © vk.com/escapefromtarkov

В связи с запуском нового теста разработчики выпустили несколько обновлений. В частности, теперь появилась первая часть самой крупной локации в игре — "Побережье". Вместе с этим авторы расширили арсенал оружия и переработали баланс карт.

Студия Battlestate Games не называет дату завершения закрытого бета-тестирования Escape from Tarkov.