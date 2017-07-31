Игрока в PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали за просмотр трансляции

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Игрока в PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали за просмотр трансляции

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Фото: © facebook.com/playbattlegrounds

Администрация сервера считает, что пользователь таким образом узнал местоположение своего врага.

Студия Bluehole посчитала, что пользователь Novaren_X просматривал трансляцию другого игрока, чтобы получить информацию о местоположении врага. В связи с этим разработчики забанили пользователя.

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds забанили игрока за просмотр чужой трансляции

Действия игрока заметили другие пользователи, которые пожаловались разработчикам. По словам самого Novaren_X, этого на самом деле не было, а доказать подобный случай просто невозможно.

Сейчас администрация продолжает разбираться в этом вопросе.

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